وقال الحمداني لوكالة الأنباء العراقية: إن الوزارة أعدت قائمة تمهيدية بـ 12 موقعاً لإدارجها على لائحة التراث العالمي تنوعت بين مواقع تراثية وثقافية وطبيعية.

وشملت هذه المواقع مدينة نفر الأثرية في الديوانية وتعد عاصمة للعراق القديم، ومدينة النمرود العاصمة الآشورية، إضافة إلى قلعة العمادية في دهوك وموقع في حلبجة مشترك مع إيران وطريق الحج القديم الرابط بين العراق والسعودية.

إضافة إلى المدرسة الشرابية في واسط وطاق كسرى في المدائن وموقع حصن الأخيضر في كربلاء وشاطئ دجلة بين باب المعظم والباب الشرقي في بغداد، وكذلك مقبرة وادي السلام بوصفها أكبر مقبرة في العالم، إضافة إلى بحر النجف وبحيرة ساوة وقلعة كركوك وقلعة هيت ومعبد لالش الخاص بالديانة الأيزيدية بوصفه أقدم معبد للأيزيدين الذي يقع في منطقة الشيخان في نينوى.

وأشار الحمداني إلى أن قسماً من هذه المواقع حصل على الموافقة والقسم الآخر قيد الدراسة .

وأرسلت وزارة الثقافة العراقية طلباً إلى اليونسكو لإدراج معبد لالش على القائمة التمهيدية للعراق حيث حظي بالقبول مقدماً.

وقال الحمداني إن هناك عشرات المواقع التاريخية والأثرية والتراثية العراقية التي تسعى الوزارة إلى إدراجها على لائحة التراث العالمي.

وصوتت لجنة التراث العالمي لمنظمة اليونيسكو سابقاً على إدراج آثار مدينة بابل على لائحة التراث العالمي.

