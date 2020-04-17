وتمحور الإجتماع الذي انعقد في 14 أبريل برئاسة الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية «زوراب بولو ليكاشيفيلي» حول صياغة الإستراتيجيات واعتماد الآليات اللازمة لإزدهار السياحة في العالم من جديد.

ونظم الإجتماع على خلفية تفشي فيروس كورونا في العالم وتداعياته السلبية التي أثرت مباشرة على إقتصادات الدول خاصة على صناعة السياحة، حيث تقرر نشر القرارات والتوصيات التي تمخض عنها الإجتماع وإتاحتها لجميع الدول الأعضاء بالمنظمة.

وتم تقديم تقرير رسمي شامل إلى منظمة السياحة العالمية في وقت سابق قبل الإجتماع، عن تداعيات وباء كورونا على صناعة السياحة في إيران، والتدابير والخطط التي وضعت قيد التنفيذ للتغلب على هذه الأزمة، ومشاريع وزارة التراث الثقافي والصناعات اليدوية والسياحة في مرحلة ما بعد كورونا، وتم تسليط الضوء عليها مجددا في الاجتماع.



