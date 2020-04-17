كهف شابور أو نيشابور (بالفارسية: غار شابور) هو كهف تاريخي كبير وقديم في مدينة كازرون من مدن محافظة فارس. ويعود الكهف إلى العصر الساساني وفيه منحوتات حجرية لمجسمات مختلفة ورموز وأرقام وكتابات حيث يبلغ مدخل الكهف 30 متراً، وارتفاعه 15 مترا.

يُذكر ان إيران تمتاز بالتنوع المناخي والطبيعة الأخاذة وسلسلة من الجبال التي تحوي كهوفا فريدة وجميلة من نوعها. فهي تتميز بالكثير من الكهوف الخلابة، التي بمجرد دخولها تشعر وكأنك دخلت عالماً خيالياً، فأشكالها وأحجامها تختلف من كهف لآخر، وتُعَد هذه الكهوف مزارات سياحية أيضاً، حيث يؤمها السياح من داخل إيران وخارجها.

يقع كهف شابور على مسافة 4 كيلومترات من مدينة شابور. وتبعد مدينة كازرون عن مدينة شيراز مركز المحافظة 140 كيلومترا غرباً.

معالم كهف شابور

يعود تأريخ كهف شابور إلى العصور الساسانية، ويحتوي في داخله على منحوتات حجرية لمجسمات ورموز وكتابات. ومن أهم معالم الكهف التي لازالت شاخصة إلى الآن هي:

•تمثال شابور الأول: وهو تمثال عظيم يقع أمام بوابة الكهف يمثل الإمبراطور شابور الأول الملك الساساني. وقد تم نحت التمثال من قطعة صخر كبيرة في الكهف، ويمثل هذا التمثال إحدى عجائب الفن في العصر الساساني إذ يبلغ ارتفاع التمثال (7) أمتار.

•حوض المياه: يقع هذا الحوض الذي مازال موجوداً إلى الآن في جوف الكهف، وتَشَكلَ الحوض من قطرات الماء التي تتساقط من جدران الكهف العلوية. حيث كان هذا الحوض يؤمن المياه لسكنتهِ قديماً.



