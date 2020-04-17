يدرس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) مقترحا، بإقامة ما تبقى من دوري الأبطال على مدار أسبوع كبطولة مصغرة، وفقا لتقرير صحفي.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، اليوم الجمعة، إن هذا المقترح يتضمن لعب المباراة النهائية يوم 29 أغسطس آب، في إسطنبول.

وتوقفت أغلب بطولات كرة القدم حول العالم، بسبب تفشي فيروس كورونا، حيث لم يكتمل بعد ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأشار التقرير إلى أن يويفا، يريد إقامة نهائي الدوري الأوروبي يوم 26 أغسطس آب، في جدانسك، وبعد ذلك بثلاثة أيام نهائي دوري الأبطال.

ويدرس يويفا خيارين، أحدهما إقامة دور الثمانية ثم قبل النهائي، بنظام الذهاب والعودة في يوليو تموز وأغسطس آب، وسيكون هذا ممكنا فقط مع استئناف البطولات المحلية في يونيو حزيران.

أما الخيار الثاني، فهو إقامة ما تبقى من دوري الأبطال بنظام مباراة واحدة، بعد نهاية البطولات المحلية، على مدار أسبوع واحد.

وأوضحت (بي.بي.سي) أن اللجنة التنفيذية ليويفا، ناقشت الخيارين في اجتماعها أمس الخميس.

وكان من المقرر إقامة نهائي دوري الأبطال في إسطنبول، يوم 30 مايو أيار، بعد 3 أيام من ختام الدوري الأوروبي.