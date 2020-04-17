ذكرت الوكالة الأمريكية لمكافحة المنشطات إن نظاما جديدا لاختبارات المنشطات يدار ذاتيا يمكن أن يساعد في حماية الرياضيين الشرفاء، إذ تحاول الوكالة التأكد من عدم استفادة أي شخص من تراجع عدد الاختبارات بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأشارت الوكالة الأمريكية إلى أن الرياضيين يمكن أن يأخذوا عينات دم وبول لأنفسهم أثناء مراقبتهم في بث حي مع مسؤولي الكشف عن المنشطات عبر التطبيقات المختلفة.

وتسببت إجراءات محاولة احتواء انتشار الفيروس في زيادة المخاوف بشأن تأثير تراجع الكشف عن المواد المحظورة وقال ترافيس تايجارت الرئيس التنفيذي للوكالة الأمريكية إن المنظمة تدرس هذه المخاوف.

وأبلغ تايجارت رويترز "سنضغط لتنفيذ هذا البرنامج ونعيد ابتكار أنفسنا خلال هذه الأزمة لكن نأمل في تحقيق بعض المكاسب على المدى الطويل والإدراك خلال المشروع أن ذلك ربما يكون له تأثير جيد على مستقبل مكافحة المنشطات حول العالم".

وتشارك كاتي ليديكي الحاصلة على خمس ذهبيات أولمبية في منافسات السباحة والعداء نواه لايلز بطل العالم في سباق 200 متر في البرنامج الذي أوضح تايجارت أنه تطوعي حتى الآن.

وأشار إلى أن التراجع وفي بعض الحالات إيقاف عملية الكشف عن المنشطات خلال الأسابيع الأولى لتفشي فيروس كورونا كان "أمرا مقلقا" لكن الإجراءات المعتادة ما زالت قائمة.

وقال تايجارت "نتمنى استئناف الكشف من نقطة يمكن المتابعة من عندها وسنرى هل حاول أي شخص الاستفادة من ذلك أم لا".

وأكمل "لا يجب أن يفكر أي رياضي أنه يتمتع بحرية خلال هذه الفترة لكننا أيضا بحاجة لنكون واقعيين إذ أن التراجع الكبير في الكشف عن المنشطات وفي بعض الأماكن التوقف الكامل تسبب في قلق كبير".

ويمكن أن يظهر جواز السفر البيولوجي، الذي يمكن أن يوضح تأثير المنشطات بمرور الوقت، مدى فائدته عند استئناف الكشف.

وقال تايجارت "ما ينظر فيه هو التقلبات في الأوضاع الطبيعية لكل لشخص لذا عند وجود تقلبات شديدة فيمكن أن تكون ناتجة عن تناول المنشطات أو التوقف عن تناول المنشطات أو فترة بدون أي شيء مهما كانت الحالة".

وتابع "بالتأكيد يمكن أن يقدم دليلا قاطعا".

وخلال الأسبوع الماضي أظهر استطلاع رأي أن العديد من رياضيي ألعاب القوى يشعرون بقلق بشأن تأثير تراجع الاختبارات.

وزادت المخاوف بشأن مدى نظافة الرياضة بعد تأجيل أولمبياد طوكيو 2020 إلى العام المقبل والإجراءات قيد التنفيذ حول العالم لمكافحة فيروس كورونا.