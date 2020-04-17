تحل غدًا السبت، الذكرى الثلاثين، لميلاد لاعبة سباقات الدراجات الهولندية الشهيرة، آنا فان دير بريجن، الفائزة بالميدالية الذهبية لسباق الطريق في أولمبياد ريو 2016، وبلقب بطولة العالم بعد ذلك بعامين.

وجاء الفوز ببطولة العالم بعد أن احتلت المركز الثاني في 2015، كما حصلت على الفضية مرة ثانية في العام الماضي، لتعزز سجلها الحافل بالألقاب والجوائز الذي يتضمن أيضًا الفوز للمرة الخامسة بسباق فليش والون أهم سباقات اليوم الواحد في منافسات السيدات، ومعادلة الرقم القياسي في عدد مرات الفوز.

وقالت الرياضية الهولندية المولودة في 18 أبريل/نيسان 1990 عن مسيرتها "لم أتوقع كل هذه الإنجازات عندما بدأت المنافسة في بطولات الدراجات في السابعة من عمري".

وأضافت "عندما كنت في هذه السن المبكرة، كنت أحضر تدريبات وسباقات أشقائي. وبعد المنافسة في سباقين تحولت للرياضة".

وتابعت "أردت المشاركة في السباقات، لم يفارقني هذا الشعور بالسعادة الذي شعرت به مع الدراجات في هذا الوقت حتى الآن".

وبعد ظهور فان دير بريجن، شهدت رياضة الدراجات الهولندية تطورا كبيرا وحصدت المنافسات الهولنديات الكثير من الألقاب العالمية والأولمبية وخاصة في سباق الطريق.

وعن المستقبل، تقول المتسابقة إنها لا تنوي الاعتزال قريبا لأنها تعشق السباقات.

وأضافت "أشعر بسعادة في كل يوم أركب فيه دراجتي".

وبغض النظر عن أي شيء الآن، فإن فان دير بريجن أمامها عام كامل حتى تدافع عن لقبها الأولمبي بعد تأجيل الألعاب الصيفية إلى العام المقبل بسبب فيروس كورونا.