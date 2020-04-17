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|رقم الخبر: 279710
|تاريخ النشر: نيسان 17, 2020
|الوقت: 12:24
|الاقسام: رياضة
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والمركز السادس عالميا ..
منتخب كرة الصالات الايراني مازال في الصدارة آسيويا
مازال المنتخب الوطني الايراني بكرة الصالات في الصدارة آسيويا والمركز السادس عالميا.
وافاد موقع "فوتسال رنكينغ" في تصنيفه الاسبوعي للمنتخبات الوطنية بكرة الصالات بان المنتخب الوطني الايراني مازال يحتفظ بمركز الصدارة آسيويا والمركز السادس عالميا.
وجاءت منتخبات البرازيل واسبانيا والارجنتين وروسيا والبرتغال في المراكز الخمسة الاولى عالميا وفق هذا التصنيف.
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