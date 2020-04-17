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رقم الخبر: 279709 تاريخ النشر: نيسان 17, 2020 الوقت: 12:19 الاقسام: محليات  
وزير الدفاع: مزاعم الاميركان لا اساس لها من الصحة

وزير الدفاع: مزاعم الاميركان لا اساس لها من الصحة

وصف وزير الدفاع الياراني العميد امير حاتمي، المزاعم الاميركية الاخير بأنها واهية ولا أساس لها من الصحة، معتبرا التواجد العسكري الاميركي في الخليج الفارسي بانه يؤجج التوترات في المنطقة.

وفي تصريح للمراسلين على هامش استعراض الخدمة للجيش الايراني صباح اليوم الجمعة، قال وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة في معرض اجابته على سؤال بشأن التطورات في الخليج الفارسي: ما يتسبب في انعدام الأمن في منطقة الخليج الفارسي هو التواجد غير القانوني والعدواني للأميركيين، الذين قدموا من الجانب الآخر في العالم وتواجدوا على حدودنا،وهم يطلقون مزاعم لا أساس لها من الصحة.

وأكد العميد حاتمي: : بالتأكيد شعبنا واع وذو بصيرة ويرى من هو على حق، نحن في بلادنا، وهم جاءوا (الاميركان) من الجانب الآخر من العالم لاثارة مشاكل لدول المنطقة بالتهديدات والحظر.

 

 
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مصدر الخبر: فارس للانباء
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