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رقم الخبر: 279708 تاريخ النشر: نيسان 17, 2020 الوقت: 12:17 الاقسام: دوليات  
أستراليا قد تبقي إجراءات مكافحة تفشي كورونا عاما آخر

أستراليا قد تبقي إجراءات مكافحة تفشي كورونا عاما آخر

أعلن رئيس وزراء أستراليا، سكوت موريسون، اليوم الجمعة، أنه في ظل عدم وجود لقاح ضد فيروس كورونا فإن القيود على الحياة العامة في البلاد قد تظل مفروضة لعام آخر.

وقال موريسون إن بعض الإجراءات، مثل القواعد التي تلزم الأشخاص بالوقوف على مسافة 1.5 متر على الأقل من بعضهم البعض، ستظل سارية على الأرجح لشهور، نظرا لعدم وجود ما يضمن تطوير لقاح ضد الفيروس خلال تلك الفترة.

وأضاف في تصريح لإذاعة محلية أن "التباعد الاجتماعي أمر ينبغي أن نعتاد عليه. قد يكون لعام، لكنني لا أتوقع بشأن ذلك".

ولم تشهد أستراليا حتى الآن تسجيل أعداد كبيرة من الإصابات والوفيات بسبب فيروس كورونا على غرار دول أخرى في أنحاء العالم، وذلك بعدما أغلقت حدودها وفرضت إجراءات تباعد اجتماعي مشددة على مدى الشهر الماضي.

وتم إغلاق المطاعم والحانات وغيرها من الأعمال "غير الضرورية" ومنع تجمع أكثر من شخصين في مكان عام، وفُرضت عقوبات بالغرامة وحتى بالسجن على المخالفين.

وبلغ إجمال عدد الإصابات في أستراليا حتى الآن 6500 تقريبا، وتم تسجيل 63 حالة وفاة.

 

 
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مصدر الخبر: فارس للانباء
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