انطلقت صباح اليوم الجمعة مراسم "استعراض الخدمة" للجيش الايراني تحت شعار "حماة الوطن، سواعد السلامة" بحضور وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة "العميد امير حاتمي"، وجمع من كبار القادة العسكريين في طهران وانحاء البلاد.

وحضر هذه المراسم التي انطلقت صباح اليوم الجمعة بطهران وسائر محافظات البلاد، الى جانب وزير الدفاع، القائد العام للجيش الايراني "اللواء سيد عبد الرحيم موسوي" والمساعد التنسيقي للجيش "الادميرال حبيب الله سياري"، وقائد القوة البرية للجيش "العميد كيومرث حيدري"، وقائد بحرية الجيش "الادميرال حسين خانزادي"، قائد القوة الجوية للجيش "العميد عليرضا صباحي فرد" .

ويضم استعراض الخدمة للجيش الايراني، العديد من البرامج والخدمات الاغاثية التي يقوم بها الجيش الايراني في ظل الظروف الراهنة لمكافحة فيروس كورونا داخل البلاد، بما في ذلك اجهزة التطهير الصحي والمستشفيات والمختبرات العسكرية المتنقلة، والسيارات الخفيفة والثقيلة المزودة باجهزة التطهير.

تجدر الاشارة الى ان مراسم استعراض الخدمات للجيش الايراني انطلقت صباح اليوم بالتزامن في طهران و24 محافظة على صعيد البلاد، وستتجه الوحدات المشاركة فور العبور من ساحة الاستعراض نحو المناطق المحددة داخل المدن والاحياء المحددة لتنفيذ عمليات التطهير وازالة التلوث هناك.

يذكر ان يوم الجيش في الجمهورية الاسلامية الايرانية يصادف اليوم الجمعة (17 نسيان / ابريل)، ويقام سنويا في مثل هذا اليوم استعراض عسكري بمشاركة القوات التابعة للجيش الايراني، لكن في ظل الظروف الطارئة هذا العام اثر تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) انطلقت بدل ذلك "استعراض الخدمة" بمشاركة وحدات من الجيش في طهران ومراكز المحافظات في اطار الجهود والانشطة الهادفة الى مكافحة الفيروس على صعيد البلاد.