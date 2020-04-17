اقامت "حرکة النجباء" التابعة للمقاومة الاسلامیة فی العراق، موکبا بمحافظة قم المقدسة (جنوب طهران)، للمساهمة في جهود البلاد لمکافحة فیروس کورونا ومساعدة العوائل المتضررة بهذا الوباء.

اشار ممثل الحرکة "السيد عباس الموسوی" فی تصریح للصحفیین علی هامش مراسم اقامة الموکب (الخمیس)، انه سیتم من خلال هذا المرکز توزیع رزم غذائیة بین الفقراء والکوادر الطبیة بمحافظة قم المقدسة.

واکد الموسوی، ان الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة لها حق کبیر علینا، ونحن تربطنا معها اواصر اسلامیة واخویة معها.

واضاف، ان ما قدمته ایران الی الشعب وقوی المقاومة الاسلامیة یفوق هذه المبادرات کثیرا؛ معلنا استعداد حرکة النجباء العراقیة بکل طاقاتها المادیة والروحیة لخدمة الشعب الایراني.

وشدد الموسوی، انه لایوجد امر قادر علی ان یفرق بین الشعبین الایرانی والعراقی، فضلا عن حب اهل البیت (علیهم السلام) الذي یزیدهما تقاربا اکثر من ذی قبل، وجميع المحاولات الرامیة الی الوقیعة بین هذین الشعبین باءت بالفشل.