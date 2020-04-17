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رقم الخبر: 279702 تاريخ النشر: نيسان 17, 2020 الوقت: 11:07 الاقسام: محليات  
لاريجاني يشيد بملاحم الجيش في الدفاع المقدس وجهوده في الحوادث الطبيعية ومواجهة كورونا

لاريجاني يشيد بملاحم الجيش في الدفاع المقدس وجهوده في الحوادث الطبيعية ومواجهة كورونا

اشاد رئيس مجلس الشورى الاسلامي في الجمهورية الاسلامية الايرانية علي لاريجاني بملاحم وبطولات الجيش في مرحلة الدفاع المقدس (1980-1988) وتوفير الامن للمواطنين في مرحلة السلم وجهوده لاغاثة ودعم المواطنين في الحوادث الطبيعية ومواجهة فيروس كورونا.

وفي بيان اصدره لاريجاني، هنأ لمناسبة يوم الجيش الذي يصادف اليوم الجمعة، وقال، ان الرجال الابطال للجيش الشامخ في الجمهورية الاسلامية الايرانية تصدوا بالمعرفة والخبرة والتضحية لهجوم الاعداء وهم في مرحلة السلم مدعاة اطمئنان وراحة البال للشعب بفاعليتهم واستعدادهم الكامل.   

واضاف، ان عمليات الاغاثة من قبل الجيش وسائر القوات المسلحة للشعب خلال الحوادث الطبيعية ومواجهة فيروس كورونا مؤثرة ومحلة للكثير من المشاكل لان هذه القوى الايمانية والمضحية تسارع بايمانها القلبي وبكل وجودها لمساعدة الشعب.

وتابع لاريجاني، ان رجال الجيش البواسل ومجموعة القوات المسلحة في البلاد بتجسيدهم العزة والصلابة والارادة الراسخة قد احبطوا واجهضوا على الدوام دسائس الاعداء ومؤامرات الضامرين السوء للشعب الايراني ولاشك ان عزة واقتدار ايران الاسلامية اليوم رهن بمقاومة وتضحيات هؤلاء الابناء البواسل.   

 

 

 
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مصدر الخبر: ارنا للانباء
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