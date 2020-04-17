اعتبر وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني سعيد نمكي، الاسلوب المعتمد في البلاد لادارة مرض كورونا بانه اسلوب علمي ومنطقي ومختص بايران، مؤكدا الاقتراب من عتبة السيطرة على المرض في معظم محافظات البلاد.

وقال نمكي في تعليق له على تصريح لخبير اقتصادي في مجال فيروس كورونا، ان اسلوب مواجهة ايران لمرض كورونا مختص بها وهو اسلوب علمي ومطابق للمبادئ المنطقية لمكافحة الامراض السارية.

واضاف، انه تمت ادارة الموجة الشديدة لمرض كورونا في البلاد وقد اقتربنا من عتبة السيطرة على المرض في معظم محافظات البلاد.

وتابع وزير الصحة، لقد قمنا في ظل جهود دؤوبة بصياغة مشروع "التباعد الاجتماعي الذكي" لنعمل، عبر الاستئناف التدريجي للاعمال الاقتصادية قليلة المخاطر مع الالتزام الدقيق للتعليمات الصحية، على خفض الضغوط على اقتصاد البلاد خاصة قطاع الانتاج.

واضاف، ان جميع الدول ومنظمة الصحة العالمية لا جواب لها في الرد على السؤال التالي وهو انه ماذا سيفعل بنا فيروس كورونا خلال الاشهر القادمة.

واكد نمكي بانه على جميع العلماء في مجال الاقتصاد والاجتماع وغيرهما الوقوف في هذه الايام الصعبة الى جانب مدافعي الصحة في البلاد للتوصل الى سبل اخرى كي يركز زملائي فقط على قضية صحة المواطنين وليس الاقتصاد والسياسة والثقافة والعلاقات الدولية وغير ذلك.