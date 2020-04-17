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رقم الخبر: 279700 تاريخ النشر: نيسان 17, 2020 الوقت: 10:46 الاقسام: محليات  
جهانغيري: الجيش الايراني انموذج ممتاز لاقتدار البلاد وخدمة الشعب

جهانغيري: الجيش الايراني انموذج ممتاز لاقتدار البلاد وخدمة الشعب

اعتبر النائب الاول لرئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية اسحاق جهانغيري، الجيش الايراني انموذجا ممتازا لاقتدار البلاد وخدمة الشعب.

وكتب جهانغيري في تغريدة له في صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء الخميس: ان الجيش كان على الدوام وفي كل مكان انموذجا ومثالا ممتازا لاقتدار ايران وفاعلية الدولة وخدمة الشعب باخلاص وفي اصعب الازمات.

واضاف: ان يوم الجيش؛ يوم يجب اعادة قراءة الدور متعدد الاطراف للجيش فيه والخدمات الخالدة التي تقدمها هذه المؤسسة القيمة في الحرب والسلم مثلما فتحت اليوم السبل الباعثة على الامل في رفع مستوى مقاومة الشعب في مواجهة فيروس كورونا.

وهنأ جهانغيري جميع القادة والضباط والمراتب والجنود والعاملين الاعزاء في جيش الجمهورية الاسلامية الايرانية بهذا اليوم الميمون الذي يصادف اليوم الجمعة 17 نيسان/ابريل.

 

 

 
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مصدر الخبر: ارنا للانباء
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