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رقم الخبر: 279697 تاريخ النشر: نيسان 17, 2020 الوقت: 10:45 الاقسام: عربيات  
الصدر لترامب: اثبتت عدم كفاءتك في ادارة الازمة العالمية

الصدر لترامب: اثبتت عدم كفاءتك في ادارة الازمة العالمية

وصف زعيم التيار الصدري في العراق السيد مقتدى الصدر، الخميس، الرئيس الامريكي (ترامب) بتاجر حروب وابادة وقتل وترويع للشعوب وهو اليوم يتلاعب بمصير الشعوب غير مبال بالجائحة أو الوباء.

وقال السيد الصدر في تغريدة له على (تويتر): "بعد عهدنا بكم كتجار حروب وابادة وقتل وترويع للشعوب، اليوم نعهدك يا (ترامب) تتلاعب بمصير الشعوب غير مبال بالجائحة أو الوباء.. وتسارع الى تسييسه ومحاربة اعداءك به".

وأضاف: "ولم تكتف بمهاجمة الصين بل سارعت حتى لمهاجمة (منظمة الصحة العالمية).. وان دل هذا على شيء فانما يدل على عدم كفاءتك في ادارة الازمة العالمية".

وأكد، "كيف لا؟ وانت لم تستطع حماية شعبك لكي تستطيع دفع الوباء عن العالم".

وأوضح السيد الصدر "لذا اقترح أن تأخذ منظمة الصحة العالمية دورها وبجدية وفعالية أكثر وتنسيق مع دول يهمها مصير العالم أكثر من تجارتها وقمارها ونزواتها".

وتابع "وبين هذا وذاك فلا ينبغي على الجميع غلق ابواب السماء من خلال تحدي الاله.. بل لا دواء الا مع الاذعان للسماء ورب السماء وذلك حق كما انكم تنطقون"، مشددا "فلا التحدي ينفع، ولا الالحاد ينفع.. فأذعنوا للسماء لعلها تلهمكم لايجاد اللقاح او الدواء وكفاكم طغيانا وكفرا".

 

 

 

 
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مصدر الخبر: ارنا للانباء
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