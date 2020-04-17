وفي تصريح ادلى به للصحفيين يوم الخميس اعتبر العميد شريف، هذه المنظومة بانها حصيلة الإبداع والاقدام من قبل الشباب الايراني وقال انه سيجري قريبا عرض عملية الإنتاج والمواصفات والامكانيات الفنية لمنظومة "مستعان" بحضور وسائل الإعلام والخبراء.

وقال المتحدث باسم الحرس الثوري، اننا نشكر الباري تعالى انه ورغم الحظر الظالم وتفشي فيروسات العداء والحقد من جانب اميركا وحلفائها فان ابناء الشعب الايراني تمكنوا بمشيئة الله وعزيمتهم الراسخة وابداعهم من تحقيق المزيد من النجاحات ولاسيما في الحقل العلمي والتقني مما رسخ شموخ الايرانيين وسط استغراب وحنق الاعداء ومن يريدون السوء لايران في الداخل والخارج .

واضاف العميد رمضان شريف، ان منظومة "مستعان" الذكية للتشخيص اللحظي لفيروس كورونا تعد منظومة فريدة من نوعها وذات قدرات كبيرة لتشخيص فيروس كورونا وقد تم قبل ازاحة الستار عنها بشكل رسمي اختبارها في 10 مستشفيات ومراكز علاجية على الاقل يتعالج فيها مرضى كورونا وعلى مدى 10 ايام.

وأشار العميد شريف إلى أن مستوى دقة هذه المنظومة في تشخيص واكتشاف فيروس كورونا يتراوح بين 70 و 80 بالمائة وهو ما اكده الاطباء والاخصائيون.

واعتبر ردود الفعل الاخيرة تجاه هذا المنجز والتي جاءت غالبيتها من قبل وسائل الاعلام والقنوات الماجورة للاجنبي، بانها نابعة من الشعور بالضعف والمهانة والعجز والاحباط تجاه الاقتدار والارادة الايرانية لحل المشاكل والقضايا ومنها قضية كورونا التي يواجهها الشعب الايراني وسائر شعوب العالم، واضاف، ان هذه الهجمات ستخفت قريبا وسيضطرون تاليا للاقرار بهذا الانجاز المذهل مثلما اضطروا سابقا للاقرار بالحقائق الدامغة كالصواريخ النقطية بالغة الدقة والطائرات المسيرة الاستراتيجية التي توصلت ايران لتحقيقها.