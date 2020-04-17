  • الجمعة ٢٣ شعبان ١٤٤١
  • الجمعة , أبريل 17, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 279695 تاريخ النشر: نيسان 17, 2020 الوقت: 10:54 الاقسام: محليات  
ظريف يهنئ بمناسبة يوم الجيش الايراني

ظريف يهنئ بمناسبة يوم الجيش الايراني

هنأ وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، بواسل الجيش بقواته البرية والبحرية والجوية في الجمهورية الاسلامية الايرانية بذكرى يوم الجيش في البلاد، مخلدا ذكرى الشهداء الابطال للجيش.

وافاد المركز الاعلامي لوزارة الخارجية الايرانية ان ظريف وفي رسالة وجهها يوم الخميس بالمناسبة اشاد بتضحيات قوات الجيش في سبيل اعلاء اسم ايران وحراسة امن البلاد وكذلك جهودهم الدؤوبة الاخيرة المبذولة لدعم صحة وسلامة الشعب الايراني.

يذكر ان يوم الجيش في الجمهورية الاسلامية الايرانية يصادف اليوم الجمعة، ويقام في مثل هذا اليوم كل عام استعراض للقوات المسلحة، ولكن نظرا للظروف الطارئة هذا العام بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) سيقام بدلا عنه "استعراض الخدمة" من قبل وحدات من الجيش في طهران ومراكز المحافظات في سياق الجهود والانشطة الرامية الى مكافحة الفيروس.

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: ارنا للانباء
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 1/0663 sec