هنأ وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، بواسل الجيش بقواته البرية والبحرية والجوية في الجمهورية الاسلامية الايرانية بذكرى يوم الجيش في البلاد، مخلدا ذكرى الشهداء الابطال للجيش.

وافاد المركز الاعلامي لوزارة الخارجية الايرانية ان ظريف وفي رسالة وجهها يوم الخميس بالمناسبة اشاد بتضحيات قوات الجيش في سبيل اعلاء اسم ايران وحراسة امن البلاد وكذلك جهودهم الدؤوبة الاخيرة المبذولة لدعم صحة وسلامة الشعب الايراني.

يذكر ان يوم الجيش في الجمهورية الاسلامية الايرانية يصادف اليوم الجمعة، ويقام في مثل هذا اليوم كل عام استعراض للقوات المسلحة، ولكن نظرا للظروف الطارئة هذا العام بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) سيقام بدلا عنه "استعراض الخدمة" من قبل وحدات من الجيش في طهران ومراكز المحافظات في سياق الجهود والانشطة الرامية الى مكافحة الفيروس.