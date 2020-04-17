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رقم الخبر: 279694 تاريخ النشر: نيسان 17, 2020 الوقت: 10:52 الاقسام: اقتصاد  
السفير الإيراني في عشق آباد يؤكد على تطوير التعاون الاقتصادي مع تركمنستان

السفير الإيراني في عشق آباد يؤكد على تطوير التعاون الاقتصادي مع تركمنستان

أكد السفير الايراني في عشق آباد غلام عباس ارباب خالص، على تطوير وتعزيز التعاون الاقتصادي تركمنستان مع التركيز على الترانزيت .

وقال ارباب خالص خلال اجتماع مع أعضاء لجنة تنظيم المنافذ الحدودية لمحافظة خراسان الرضوية (شمال شرق) في مدينة مشهد المقدسة اليوم الخميس انه من الضروري تطوير وتعزيز التعاون في قطاع الترانزيت بين البلدين في قطاعي السكك الحديد والطرق وإزالة العوائق والقيود القائمة.

واشار الى العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية ، وخاصة التعاون في مجال الترانزيت والطاقة وتنمية التعاون الثقافي ، مؤكدا على ضرورة  التعريف بالطاقات المتاحة وتبادل الآراء والمشاورات الشاملة بين إيران وتركمانستان.

واضاف، ان السفارة الإيرانية في عشق آباد مستعدة تمامًا لتوسيع وتطوير العلاقات بين البلدين اكثر فاكثر ، خاصة في المجالات الاقتصادية المختلفة ، واستخدام الطاقات الكامنة في هذا القطاع.

وقال، ان امكانيات ايران خاصة في المحافظات الحدودية في مختلف المجالات الصناعية والإنشائية والزراعية والأكاديمية وتصدير الخدمات التقنية والهندسية والعلوم والتكنولوجيا الحديثة يمكن أن تكون منطلقا لتعزيز التعاون القائم بين البلدين.

وأضاف: انه من ناحية أخرى ، فإن إيلاء المزيد من الاهتمام بالامكانيات المتاحة في تركمنستان في مجال الترانزيت والانتاج من شانه تعزيز  التعاون وهذه الفرص.

 

 

 
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مصدر الخبر: ارنا للانباء
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