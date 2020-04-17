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رقم الخبر: 279693 تاريخ النشر: نيسان 17, 2020 الوقت: 10:51 الاقسام: محليات  
ظريف: ماذا يفعل الاميركيون في محيط بلادنا على بعد 7 آلاف ميل من بلادهم!

ظريف: ماذا يفعل الاميركيون في محيط بلادنا على بعد 7 آلاف ميل من بلادهم!

تساءل وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف انه ماذا يفعل الاميركيون في محيط بلادنا على بعد 7 آلاف ميل من بلادهم!.

وكتب ظريف في تغريدة له في صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الخميس: ان الخليج الفارسي يحمل هذا الاسم منذ 2000 عام قبل تاسيس الولايات المتحدة، او انهم لا يعلمون ماذا يفعلون في محيط بلادنا على بعد 7 آلاف ميل من بلادهم!.

واكد وزير الخارجية الايراني الحق المشروع والطبيعي للزوارق الايرانية في القيام بدوريات في الخليج الفارسي والتي قوبلت برد فعل سلبي من قبل قوات البحرية الاميركية ووصفتها بالاستفزازية، مذكّرا اياهم من جديد بتغريدته التي كتبها قبل عامين (3 اغسطس 2018) :"القوة البحرية الاميركية غير قادرة على ان تجد طريقها في مياهنا، ربما لانهم لا يعرفون اسمها".

 
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مصدر الخبر: ارنا للانباء
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