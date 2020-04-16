أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور بان عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم الخميس 77 الفا و995 شخص، وبوفاة 92 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ عدد المتوفين في ايران 4869 شخص.

واضاف جهانبور في تصريحه الصحفي اليوم الخميس، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 1606حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 77 الفا و 995 حالة لغاية الان من بينهم 3594 شخص في وضع حرج.

واضاف، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 52 الفا و229 شخص لغاية الان، ولكن للاسف توفي 92 شخصا اخر خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى4869 شخص.