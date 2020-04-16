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رقم الخبر: 279686 تاريخ النشر: نيسان 16, 2020 الوقت: 16:17 الاقسام: محليات  
روحاني: وزارة الطاقة ستنجز مشاريع بتكلفة 50 ألف مليار تومان

روحاني: وزارة الطاقة ستنجز مشاريع بتكلفة 50 ألف مليار تومان

قال رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية "حسن روحاني": ان ايران تقاتل في جبهتين الاولى الحظر الامريكي والثانية مكافحة كورونا ، مشيرا الى انه سيتم افتتاح مشاريع في مجال الطاقة وبتكلفة 50 الف مليار تومان حتى نهاية العام الحالي الايراني (ينتهي في 20مارس 2021).

وخلال مراسم افتتاح مشاريع في مجال الماء والكهرباء في طهران والتي تمت اليوم الخميس عبر الدائرة الالكترونية المغلقة ( فيديو كنفرانس) اضاف الرئيس روحاني : ان المشاريع التي نفذتها كوادر وزارة الطاقة في مجال مصافي المياه وكذلك الكهرباء هي مشاريع مهمة معربا عن سعادته افتتاحا في الشهر الاول من العام الحالي .
وأكد رئيس الجمهورية أن العام الايراني الجديد الذي مضى منه شهر حتى الآن سيكون عاما جيدا ، رغم ان البلاد تواجه الحظر وكورونا .
وأشار الى ان الصورة السوداوية التي رسمها الاعلام الاجنبي لتثبيط عزيمة المواطنين هي صورة مختلفة ولا اساس لها ، وستعيش البلاد ظروفا مغايرة لما يرسمه الاعداء ، رغم كل المشاكل والصعوبات.
وأوضح رئيس الجمهورية انه وحتى نهاية العام سيتم افتتاح مشاريع في مجال الطاقة وفي حميع مناطق البلاد بتكلفة تصل الى 50الف مليار تومان ( الدولار = 4200 تومان) مضيفا: ان الشعب الايراني العظيم و جميع الشركات الخاصة والعامة والعمال والمهندسين على الرغم من انهم يقاتلون في جبهتين  الاولى الحظر الامريكي الجائر والثانية مكافحة كورونا الا انهم مستمرون في النشاط والعمل الاقتصادي لتحقيق شهار هذا العام " النهضة الاقتصادية " بكل قوة وعزيمة.

 
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