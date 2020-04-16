حصاد كورونا عبر العالم.. الإصابات تتجاوز المليونين ورقم قياسي للوفيات في أمريكا

وذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن حوالي 2600 وفاة بكورونا سُجلت خلال 24 ساعة في الولايات المتحدة، وهو ما يعد أعلى حصيلة يومية مسجلة حتى الآن.

يتزامن ذك مع إعلان منظمة الصحة العالمية عن دخول ثلاثة لقاحات ضد فيروس كورونا مرحلة التجارب السريرية، ووجود لقاحات أخرى قيد التطوير.

كما أعلن عدد من الدول الأوروبية تخفيف إجراءات الحجر الصحي، حيث بدأ الطلاب في الدانمارك العودة إلى المدارس بعد شهر من إغلاقها، وقررت فنلندا رفع الإغلاق عن منطقة هلسنكي الأربعاء، في حين تدرس ألمانيا تخفيف شروط الحجر.

وقد كشف الاتحاد الأوروبي الأربعاء عن "خريطة طريق" مشروطة، تتعلق برفع تدريجي للقيود والتدابير المتخذة لمكافحة فيروس كورونا لدى الدول الأعضاء.

لنظام الصحي الكافي، والقدرة على المتابعة المستمرة.

وقد أوقع فيروس كورونا المستجد حتى الآن أكثر من 130 ألف وفاة في العالم، أكثر من ثلثيها في أوروبا، فيما أصاب أكثر من مليونين و51 ألفا، تعافى منهم أكثر من 507 آلاف، وفق إحصائيات لموقع "وورلد ميتر" المختص.

أمريكا في وضع كارثي

ورغم الزيادة المضطردة لأعداد الإصابات والوفيات بالولايات المتحدة، فقد رجح الرئيس دونالد ترامب أن تكون بلاده قد "اجتازت ذروة" تفشّي الوباء، مشيرا إلى أنّه سيعقد مؤتمرا صحافيا اليوم يعلن فيه عن "التوجيهات" التي ستحكم عملية "إعادة فتح" الاقتصاد الأكبر في العالم.

في المقابل، حذّر مدير مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة روبرت ريدفيلد، من أن هناك موجة شرسة جديدة من فيروس كورونا متوقعة في أميركا الشتاء القادم، منبها -في تصريحات لقناة "أي بي سي" (ABC) الأميركية- إلى أن مسألة مناعة بعض الأشخاص تجاه الفيروس تبقى مسألة مؤقتة.

أوروبا.. الفيروس يواصل حصد الارواح

وفي بريطانيا، أعلنت السلطات تسجيل 761 وفاة جديدة، ليرتفع عدد الوفيات إلى أكثر من 12 ألفا.

أما في إسبانيا، فقد أعلن تسجيل 523 وفاة جديدة، و5092 إصابة جديدة.

كما أعلنت بلجيكا تسجيل 283 وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى أكثر من 4400.

وفي السويد، سجلت السلطات 170 وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى أكثر من 2200.

وفي إيطاليا، أعلنت السلطات ارتفاع الوفيات بسبب كورونا إلى 21,645، بعد تسجيل 578 وفاة آخر 24 ساعة.

وفي فرنسا، ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 17,167 حالة منذ بدء تفشي الفيروس، بينها 10,643 في المستشفيات، وفق تعداد رسمي أعلنه مدير عام الصحة الفرنسي جيروم سالومون.