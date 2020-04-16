انتقدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، الرئيس دونالد ترامب بعد الكشف عن أن اسمه سيطبع على شيكات التحفيز الاقتصادي للأمريكيين.

وقالت بيلوسي في بيان، أمس الأربعاء، إن "تأخير الدفعات المباشرة إلى العائلات الضعيفة، فقط من أجل أن يطبع اسمه على الشيكات، هو مثال معيب آخر للفشل الكارثي للرئيس ترامب في معالجة هذه الأزمة بالسرعة التي تتطلبها".

وشارك نواب ديمقراطيون وأشخاص عاديون في حملة انتقادات لترامب على شبكة الإنترنت، وهاجم البعض الرئيس الجمهوري بسبب "تسييسه أزمة وقعت خلال موسم انتخابات".

وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية أن اسم الرئيس ترامب سيطبع على أوراق شيكات المساعدات المالية التي يصل بعضها الى 1200 دولار للفرد الواحد، والتي ستدفع قريبا الى عشرات ملايين المواطنين الأمريكيين.

ويمكن لهذا الأمر غير المسبوق الذي تقوم به وزارة الخزانة أن يؤخر عملية توزيع الشيكات لعدة أيام، بحسب مسؤولين كبار في خدمة الإيرادات الداخلية.

وهذه الدفعات جزء من حزمة مساعدات طارئة بقيمة تريليوني دولار أقرها النواب الديمقراطيون والجمهوريون ووقعها ترامب لتصبح قانونا نافذا.

ويهدف هذا القانون الذي يتضمن أكبر انفاق أقره الكونغرس في تاريخه إلى تقديم الإغاثة لملايين العائلات والشركات الأمريكية المتضررة بسبب إجراءات العزل والإغلاق بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا.

وكان ترامب قال خلال اجتماع لخلية الأزمة: "إنها مبادرة إدارة ترامب، لكن هل أريد توقيع الشيكات؟ لا".

وستحمل الشيكات اسم ترامب وليس توقيعه.