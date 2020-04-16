اعلن رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري عن اجراء مشروع بديل للاستعراض العسكري بمناسبة اليوم الوطني للجيش في ايران (17 نيسان/ابريل 2020) .

وخلال لقائه القائد العام للجيش الايراني اللواء عبدالرحيم موسوي، هنأ اللواء باقري بمناسبة اليوم الوطني للجيش في ايران الذي يصادف يوم غد الجمعة 17 نيسان/ابريل اوضح اللواء باقري ان مشروعا بديلا للاستعراض العسكري بمناسبة اليوم الوطني للجيش في ايران (17 نيسان/ابريل 2020) سينفذ وهو اجراء "استعراض الخدمة" في المحافظات في سياق الاستمرار في تقديم الخدمات ودعم المواطنين من اجل مكافحة فيروس كورونا.

واضاف ان "استعراض الخدمة" سيجري بشعار "مدافعو الوطن، انصار الصحة" في طهران ومراكز المحافظات في سياق الاستمرار في تقديم الخدمات والدعم للمواطنين من اجل مكافحة فيروس كورونا عبر استخدام الطاقات والامكانيات الصحية والعلاجية للجيش في مختلف مناطق البلاد.

وقال اللواء باقري: نحمد رب العالمين لان جيش الجمهورية الاسلامية الايرانية يؤدي مهامه بصورة اكثر اقتدارا وفاعلية وانسجاما وحضورا يوما بعد يوم بقيادة اللواء موسوي وتدابير وتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة الايرانية.

واكد على الاداء المميز جدا للجيش الايراني في مكافحة فيروس كورونا، مضيفا: ان الجيش نفذ جميع المهام الموجهة اليه بافضل وجه حتى في مجالات غير مرتبطة به بصورة عفوية وقدم خدمات جليلة للشعب الايراني الابي في المستشفيات والطرق والمدن المختلفة ومراكز النقاهة وسجل مشاهدا باهرة من التضحية والتعاطف والتي مازالت مستمرة.

واشار الى تأكيدات سماحة قائد الثورة الاسلامية بضرورة "الجهاد الايماني" من قبل مختلف شرائح الشعب لدعم المواطنين المتضررين معيشيا بسب تفشي الفيروس واضاف، ان القوات المسلحة في الجمهورية الاسلامية الايرانية على استعداد في جميع انحاء البلاد خاصة في المناطق النائية لتقديم الدعم اللازم من خلال توظيف طاقاته البشرية والمعداتية.



