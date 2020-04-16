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|رقم الخبر: 279680
|تاريخ النشر: نيسان 16, 2020
|الوقت: 12:53
|الاقسام: سياحة
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الربيع يزين حديقة نارنجستان قوام التاريخية في شيراز
تعتبر حديقة نارنجستان قوام في محافظة شيراز جنوب غرب ايران من أجمل الحدائق التاريخية في ايران ومثالا بارزا لفن العمارة في العصر القاجاري .
وتبدو حديقة نارنجستان قوام معرضاً فنياً لأعمال ومعالم متبقية من سبعة فنون ايرانية تتمثل في التجصيص والرسم التقليدي والزخرفة بالمرايا والطوب ونحت الأحجار وفن التطعيم والنحت على الخشب.
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