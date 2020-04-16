الربيع يزين حديقة نارنجستان قوام التاريخية في شيراز تعتبر حديقة نارنجستان قوام في محافظة شيراز جنوب غرب ايران من أجمل الحدائق التاريخية في ايران ومثالا بارزا لفن العمارة في العصر القاجاري .