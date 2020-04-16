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رقم الخبر: 279680 تاريخ النشر: نيسان 16, 2020 الوقت: 12:53 الاقسام: سياحة  
الربيع يزين حديقة نارنجستان قوام التاريخية في شيراز

الربيع يزين حديقة نارنجستان قوام التاريخية في شيراز

تعتبر حديقة نارنجستان قوام في محافظة شيراز جنوب غرب ايران من أجمل الحدائق التاريخية في ايران ومثالا بارزا لفن العمارة في العصر القاجاري .

وتبدو حديقة نارنجستان قوام معرضاً فنياً لأعمال ومعالم متبقية من سبعة فنون ايرانية تتمثل في التجصيص والرسم التقليدي والزخرفة بالمرايا والطوب ونحت الأحجار وفن التطعيم والنحت على الخشب.
 

حديقة نارنجستان قوامحديقة نارنجستان قوام
حديقة نارنجستان قوامحديقة نارنجستان قوام
حديقة نارنجستان قوامحديقة نارنجستان قوام
حديقة نارنجستان قوامحديقة نارنجستان قوام
حديقة نارنجستان قوامحديقة نارنجستان قوام
حديقة نارنجستان قوامحديقة نارنجستان قوام
حديقة نارنجستان قوامحديقة نارنجستان قوام
حديقة نارنجستان قوامحديقة نارنجستان قوام
حديقة نارنجستان قوامحديقة نارنجستان قوام
حديقة نارنجستان قوامحديقة نارنجستان قوام
حديقة نارنجستان قوامحديقة نارنجستان قوام
حديقة نارنجستان قوامحديقة نارنجستان قوام
حديقة نارنجستان قوامحديقة نارنجستان قوام
حديقة نارنجستان قوامحديقة نارنجستان قوام
حديقة نارنجستان قوامحديقة نارنجستان قوام
حديقة نارنجستان قوامحديقة نارنجستان قوام
حديقة نارنجستان قوامحديقة نارنجستان قوام
حديقة نارنجستان قوامحديقة نارنجستان قوام
حديقة نارنجستان قوامحديقة نارنجستان قوام
 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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