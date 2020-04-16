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رقم الخبر: 279679 تاريخ النشر: نيسان 16, 2020 الوقت: 13:03 الاقسام: محليات  
شمخاني: الجيش الايراني يحمل رسالة الامن والاقتدار للشعب والرعب للاعداء

شمخاني: الجيش الايراني يحمل رسالة الامن والاقتدار للشعب والرعب للاعداء

اكد امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي شمخاني بان الجيش يحمل رسالة الاستقرار والامن والاقتدار للشعب واليأس والرعب للاعداء.

واشار شمخاني في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الخميس: ان جيش حزب الله (الجيش الايراني) قوة مؤمنة ومضحية ونخبوية يحمل تواجدها في مختلف الساحات رسالة الاستقرار والامن والاقتدار للشعب واليأس والرعب للاعداء.

وبارك امين المجلس الاعلى للامن القومي لمناسبة يوم الجيش الذي يصادف غدا، لجميع المدافعين الساهرين دوما في الدفاع عن حدود الجمهورية الاسلامية الايرانية.

 

 

 
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مصدر الخبر: فارس للانباء
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