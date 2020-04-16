اكد رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري بان الجيش يؤدي مهماته بصورة اكثر اقتدارا وفاعلية وانسجاما يوما بعد يوم، معتبرا اداءه بانه مميز جدا في سياق مكافحة فيروس كورونا في البلاد.

وخلال لقائه القائد العام للجيش الايراني اللواء عبدالرحيم موسوي، هنأ اللواء باقري لمناسبة يوم الجيش الذي يصادف غدا وقال، اننا شاكرون للباري تعالى حيث ان جيش الجمهورية الاسلامية الايرانية بقيادة اللواء موسوي وتدابير وتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة يؤدي مهماته بصورة اكثر اقتدارا وفاعلية وانسجاما وحضورا يوما بعد يوم.

واكد ان الجيش قدم لله الحمد اداء مميزا جدا في سياق مكافحة فيروس كورونا واضاف، ان الجيش ادى جميع المهمات المكلفة بها وحتى بصورة عفوية في مجالات لم يكن مكلفا بها بافضل صورة ممكنة وقدم خدمات جليلة للشعب الايراني الابي في المستشفيات والطرق والمدن المختلفة ومراكز النقاهة وسجل مشاهد باهرة من التضحية والتعاطف ومازالت هذه التضحيات مستمرة.

من جانبه اشار القائد العام للجيش الايراني الى ان الجيش وبعد تفشي فيروس كورونا في الصين قام بالاستعدادات اللازمة وابلغ التعليمات لجميع الوحدات التابعة له وقال، انه وفي سياق تنفيذ تدابير القائد العام للقوات المسلحة والتعميم الصادر من الاركان العامة للقوات المسلحة تم تکریس جميع الطاقات الصحية والعلاجية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية لدعم اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا في خدمة الشعب الايراني وستستمر هذه المسيرة حتى القضاء الكامل على هذا الفيروس المقيت في البلاد.

واشار الى تاكيدات سماحة قائد الثورة الاسلامية بضرورة "الجهاد الايماني" من قبل مختلف شرائح الشعب لدعم المواطنين المتضررين معيشيا بسب تفشي الفيروس واضاف، ان جيش الجمهورية الاسلامية الايرانية على استعداد في جميع انحاء البلاد خاصة في المناطق النائية والاقل نموا لتقديم الدعم اللازم من خلال توظيف طاقاته البشرية والمعداتية.

واوضح بانه سيتم العام الجاري لمناسبة يوم الجيش تنفيذ مشروع بديل عن الاستعراض العسكري بعنوان "استعراض الخدمة" وبشعار "مدافعو الوطن، انصار الصحة" في طهران ومراكز المحافظات في سياق الاستمرار في تقديم الخدمة والدعم للمواطنين من اجل مكافحة فيروس كورونا عبر استخدام الطاقات والامكانيات الصحية والعلاجية للجيش في مختلف مناطق البلاد.