اشار وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الى محادثاته الهاتفية التي اجراها اخيرا مع نظيره الصيني "وانغ يي"، مجددا اشادته بدعم الصين لايران في سياق مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وادانتها للحظر الاميركي المفروض على ايران.

وكتب ظريف في تغريدة له باللغة الصينية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": انني اشعر بالكثير من السعادة للتحدث مرة اخرى مع صديقي القديم وزير خارجية الصين "وانغ يي".

واضاف: لقد تبادلنا وجهات النظر حول جملة من القضايا المشتركة منها مكافحة جائحة فيروس كورونا وتعميق التعاون الاستراتيجي الشامل بين البلدين ومسيرة السلام في افغانستان.

واشاد ظريف بمواكبة الصين لايران في مختلف القضايا واضاف: انني اوجه الشكر للصين لتقديمها معدات لمكافحة فيروس كورونا وايفاد اطباء اخصائيين الى ايران وادانتها الحظر الاميركي اللاقانوني الذي يضعف بشدة اجراءات ايران في مكافحة هذا الوباء.