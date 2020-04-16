الخارجية اللبنانية تدين العدوان الاسرائيلي على سيارة مدنية لبنانية دانت الخارجية اللبنانية العدوان الاسرائيلي على سيارة مدنية لبنانية في منطقة جديدة يابوس على الحدود اللبنانية السورية.