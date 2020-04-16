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رقم الخبر: 279671 تاريخ النشر: نيسان 16, 2020 الوقت: 13:06 الاقسام: عربيات  
الخارجية اللبنانية تدين العدوان الاسرائيلي على سيارة مدنية لبنانية

الخارجية اللبنانية تدين العدوان الاسرائيلي على سيارة مدنية لبنانية

دانت الخارجية اللبنانية العدوان الاسرائيلي على سيارة مدنية لبنانية في منطقة جديدة يابوس على الحدود اللبنانية السورية.

واعتبرت الخارجية أن “هذا الاعتداء يأتي كجزء من سياسة اسرائيل العدوانية الدائمة اتجاه لبنان”.

وأكدت “سنقدم عبر مندوب لبنان الدائم في مجلس الأمن الدولي شكوى بهذا الخرق الواضح والصارخ لسيادة لبنان”.

 
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مصدر الخبر: فارس للانباء
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