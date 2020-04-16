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رقم الخبر: 279669 تاريخ النشر: نيسان 16, 2020 الوقت: 13:08 الاقسام: ثقافة وفن  
وثائقي ايراني يشارك في مهرجان "هات داكس" بكندا

وثائقي ايراني يشارك في مهرجان "هات داكس" بكندا

تأهل الفيلم الوثائقي الايراني " فتيات الشمس، التسلسل الزمني للرؤية " للمخرج حامد ذو الفقاري الى مهرجان "هات داكس" الدولي في كندا.

وفي اولى مشاركته الدولية، تأهل الفيلم الوثائقي الايراني " فتيات الشمس، التسلسل الزمني للرؤية " (زنان آفتاب: يك كاه نكاري درباره ديدن) للمخرج حامد ذوالفقاري الى المشاركة في مهرجان "هات داكس" الدولي في كندا.

وسيتنافس الفيلم في قسم " La Lucarne" للمهرجان مع 8 افلام اخرى من شتى انحاء العالم.

وكان من المقرر ان يقام المهرجان التي ترتكز فعالياته على عرض الافلام الوثائقية في مايو المقبل لكن تم تأجيل عرض افلامه الى موعد آخر بسبب تفشي فيروس كورونا.

و"فتيات الشمس، التسلسل الزمني للرؤية" يسلط الضوء على 6 ربات بيوت في قرية شفيع آباد في مدينة كرمان يقمن بإخراج افلام قصيرة للمشاركة في حل مشاكل القرية والارتقاء من دور النساء في المجتمع وذلك بعد ان يشاركن في دورات تعليم صناعة الافلام.

 

 

 
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مصدر الخبر: ارنا للانباء
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