وتفيد آخر الجداول الاحصائية لمنظمة "ايميدرو"، ان 33 بالمئة من اجمالي المشاريع البنيوية المذكورة تعود الى قطاع الصلب والصناعات ذات الصلة، بينما يشغل كل من قطاعات النحاس وشبكات نقل الطاقة الكهربائية الى المناجم وبناء الطرق 15 بالمئة.

وكانت منظمة ايميدرو قد اعلنت في تقريرها للعام الماضي (الايراني – انتهى في 20 اذار / مارس 2020)، انها وضعت على سلم برامجها تنفيذ مشاريع استثمارية بقيمة مليارين و552 مليون و26 الف دولار.

وفي سياق متصل، افادت "ارنا" ان قيمة الصادرات المنجمية الايرانية والصناعات ذات الصلة خلال العام 2018 بلغت 9 مليارات و226,1 مليون دولار، وحجمها 57 مليونا و707,8 الف طن.

وحسب الاحصائيات السابقة ايضا، ان حصة قطاع التعدين والصناعات المنجمية تبلغ 21 بالمئة من قيمة الصادرات غير النفطية للبلاد، كما يقدر ارتفاع هذه النسبة الى ربع الصادرات المذكورة في المستقبل.