اكد مساعد الخارجية الايرانية للشؤون السياسية عباس عراقجي احترام الجمهورية الاسلامية الايرانية لوحدة اراضي جمهورية آذربيجان، مشددا على ان طهران تعارض اي اجراء من شانه تاجيج النزاع بين باكو ويريفان.

وافادت الدائرة العامة للاعلام في الخارجية الايرانية اليوم الاربعاء ان عراقجي تباحث هاتفيا مع مساعد الخارجية الاذربيجاني خلف خلف اوف بشان العلاقات الثنائية بين البلدين.

وفي هذا الاتصال الهاتفي الذي جاء بمبادرة من الجانب الاذربيجاني، اكد الجانبان اهمية استمرار العلاقات الاخوية والتعاون الثنائي بين البلدين.

واشار عراقجي الى بث بعض الاخبار في الاجواء الافتراضية واضاف، ان اعداء العلاقات بين البلدين يسعون عبر اثارة اجواء كاذبة لتشويه العلاقات الودية والاخوية بين البلدين الجارين.

وقال عراقجي، ان الخبر المتعلق بعبور شاحنات ايرانية من منطقة قرة باغ الجبلية والمناطق المحتلة لجمهورية اذربيجان كاذبة تماما وان الجمهورية الاسلامية الايرانية ضمن احترامها لوحدة اراضي جمهورية اذربيجان تعارض مبدئيا اي اجراء من شانه تاجيج النزاع بين البلدين الجارين اذربيجان وارمينيا.

ووجه مساعد الخارجية الايرانية الشكر والتقدير لجمهورية اذربيجان لمساعداتها الانسانية لايران في مواجهة فيروس كورونا، معتبرا استمرار النقل والشحن والترانزيت بين البلدين مع التزام البروتوكولات الصحية نقطة مهمة في العلاقات بين الطرفين.