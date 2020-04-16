كسر مجاهدو الجيش اليمني واللجان الشعبية، اليوم الأربعاء، زحفاً واسعاً من عدة مسارات باتجاه مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف تحت غطاء جوي مكثف.

وأوضح متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع في تغريدة لهُ عن مقتل وجرح العشرات في صفوف العدو وتدمير عدد من المدرعات خلال كسر الزحف باتجاه مديرية خب والشعف والذي استمر منذ الصباح حتى العصر.

وأشار العميد سريع إلى أن طيران العدوان السعودي الأمريكي شن 17 غارة على مديرية صرواح بمحافظة مأرب و 3 غارات على منطقة البقع قبالة نجران، لافتاً إلى أن الزحوف والغارات بلغت خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 زحوف و46 غارة جوية.

وكان مجاهدو الجيش واللجان الشعبية قد كسروا في وقت سابق اليوم زحفين واسعين باتجاه مديريتي مجزر وصرواح في مأرب استمرى من منتصف الليل وحتى فجر اليوم، وتكبيد قوى العدوان خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، بالإضافة إلى كسر زحف ثالث في قانية محافظة البيضاء استمر لساعات مسنودا بطيران العدوان، أُحرق خلاله مدرعتين ووقوع قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة.