اكد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية ان حماس لن تتخلى عن الاسرى والمعتقلين لدى الاحتلال الصهيوني او في بعض الدول العربية مطالبا المنظمات العربية الرسمية والشعبية بالقيام بواجبها تجاه الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين .

جاء ذلك خلال اتصالين هاتفيين اجراه هنية مع كل من معن بشور رئيس المنتدى العربي والدولي من أجل العدالة لفلسطين معن بشور، والمنسق العام للمؤتمر القومي -الإسلامي خالد السفياني .

وبحث هنية معهما آخر مستجدات قضية فلسطين، وما تتعرض له من مخاطرَ حقيقيةٍ بسبب الاحتلال الصهيوني ومخططاته التهويدية والاستيطانية في القدس الشريف وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخصوصًا بعد إعلان صفقة ترمب التي جاءت استكمالًا لمشاريع ومخططات تصفية قضية فلسطين.

كما جرى إطلاع القياديين العربيين على أوضاع شعبنا الفلسطيني ومعاناته في قطاع غزة المحاصر، وسائر فلسطين المحتلة، وفي مخيمات اللجوء والمنافي في ظل انتشار وباء كورونا.

وبحث هنية مع بشور والسفياني أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني، وملف المعتقلين الفلسطينيين في السعودية، مؤكدًا أن الحركة لن تتخلى عن الأسرى والمعتقلين لدى العدو الصهيوني أو لدى بعض الدول العربية، مطالبًا المنظمات العربية الرسمية والشعبية بالقيام بواجبها تجاه الأسرى والمعتقلين الذين يضحون بحريتهم من أجل القدس وفلسطين.

وشدد هنية على حرص حركة حماس على إنهاء الانقسام، وتوحيد الصف الفلسطيني، وإعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، والتمسك بالحقوق والثوابت الوطنية.

كما أكد أهمية العمل من أجل توحيد جهود الأمة دولًا وأحزابًا، وضرورة تفعيل دور المنظمات والمؤتمرات الشعبية لمواجهة صفقة القرن، ودعم شعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة.

بدورهما، فقد عبَّر بشور والسفياني عن شكرهما لهنية على اتصاله معهما، وتثمينهما لدور حركة حماس في مقاومة الاحتلال، وحرصها على توحيد الصف الفلسطيني والعربي لمواجهة صفقة القرن الأمريكية، وحماية قضية فلسطين من مشاريع التصفية.