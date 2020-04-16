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رقم الخبر: 279658 تاريخ النشر: نيسان 16, 2020 الوقت: 11:29 الاقسام: عربيات  
الحشد الشعبي والجيش ينفذان عملية امنية في صحراء الانبار

الحشد الشعبي والجيش ينفذان عملية امنية في صحراء الانبار

نفذت قوة مشتركة من اللواء 27 بالحشد الشعبي والجيش، الخميس، عملية امنية في صحراء الانبار للبحث عن خلايا جماعة "داعش" الوهابية.

وقال الحشد الشعبي في بيان، ان "قوة مشتركة من اللواء 27 للمهمات الخاصة والجيش نفذت، فجر اليوم، عملية أمنية في صحراء الانبار للبحث عن فلول داعش والقضاء عليها".

وأضاف ان "العملية انطلقت بغطاء جوي من الطيران العراقي".

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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