نفذت قوة مشتركة من اللواء 27 بالحشد الشعبي والجيش، الخميس، عملية امنية في صحراء الانبار للبحث عن خلايا جماعة "داعش" الوهابية.

وقال الحشد الشعبي في بيان، ان "قوة مشتركة من اللواء 27 للمهمات الخاصة والجيش نفذت، فجر اليوم، عملية أمنية في صحراء الانبار للبحث عن فلول داعش والقضاء عليها".

وأضاف ان "العملية انطلقت بغطاء جوي من الطيران العراقي".