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رقم الخبر: 279657 تاريخ النشر: نيسان 16, 2020 الوقت: 11:26 الاقسام: محليات  
عبد اللهيان: تفشي كورونا أثر على العلاقات الدولية والتجارة الاقليمية

عبد اللهيان: تفشي كورونا أثر على العلاقات الدولية والتجارة الاقليمية

أكد المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الاسلامي في ايران حسين امير عبد اللهيان، ان تفشي فيروس كورونا قد اثر على العلاقات الدولية والتجارة الاقليمية، معتبرا التعاطي البناء بين الدول المتجاورة في المنطقة بانه مؤثر جدا لتحسين الاوضاع.

جاء ذلك خلال لقاء عبد اللهيان مع السفير التركي في طهران "دريا اورس"، حيث اعرب المسؤول الايراني عن ترحيب مجلس الشورى الاسلامي بالمزيد من تعزيز التعاون مع الدولة الجارة تركيا .

وتطرق عبد اللهيان الى أزمة تفشي فيروس كورونا في المنطقة والعالم، قائلا "ان تفشي فيروس كورونا قد اثر على العلاقات الدولية والتجارة الاقليمية، وان التعاطي البناء بين الدول المتجاورة وعموم دول المنطقة مؤثر جدا في تحسين الاوضاع ".

واعلن استعداد الأطباء وكوادر القطاع الصحي في ايران للتعاون المشترك مع تركيا في مجال مكافحة وباء كورونا .

من جهته أكد السفير التركي في هذا اللقاء على أهمية توطيد العلاقات بين الدول في ظل ظروف هذه الأزمة الاقليمية والعالمية لمكافحة فيروس كورونا، مشددا على ضرورة تبادل الخبرات بين القطاعين الصحي في ايران وتركيا .

وفي الختام أعرب السفير التركي في طهران عن امله بالشفاء العاجل لرئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني من اصابته بفيروس كورونا .

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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