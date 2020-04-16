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رقم الخبر: 279656 تاريخ النشر: نيسان 16, 2020 الوقت: 11:14 الاقسام: عربيات  
نائب يحذر من استخدام اميركا للارهابيين لاثارة الفوضى بالعراق

نائب يحذر من استخدام اميركا للارهابيين لاثارة الفوضى بالعراق

حذر النائب عن كتلة صادقون النيابية محمد البلداوي في البرلمان العراقي، من استخدام اميركا للارهابيين بهدف اثارة الفوضى بالعراق وارباك الوضع، لافتا الى ان هناك محاولات للتدخل بالعملية السياسية لتمرير المشاريع الاميركية.

وقال البلداوي ان "اميركا قد تخطط لاستخدام ارهابييها وعملائها واذرعها بالعملية السياسية لاثارة الفوضى في العراق والتدخل بالقرار السياسي".

واضاف ان "فتوى المرجعية ضربت المخططات الاميركية ومكنت الشعب العراقي من تحقيق النصر على الارهاب، حيث تمثل المرجعية صمام امان للعراق ومكنته من دحظ المشاريع الاميركية بتوجيهاتها".

ولفت الى ان "واشنطن تحدت العراقيين بادخلها منظومة باتريوت للبلاد، الامر الذي يعد خرقا واضحا للسيادة العراقية"، مبينا ان "هناك نوايا اميركية خبيثة تهدف الى ارباك الوضع الداخلي والتدخل بالشأن العراقي".

 

 

 
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مصدر الخبر: فارس للانباء
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