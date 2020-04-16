نشرت صفحة نادي برشلونة على "انستغرام" فيديو للطفل المعجزة آرات حسيني، وهو يقلد مهارات ميسي بالكرة ويرتدي قميصه.

انتشر فيديو للطفل المعجزة آرات حسيني، وهو يقلد مهارات ميسي بالكرة ويرتدي قميصه، ويحظى المقطع بمليون ونصف مشاهدة تقريباً في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام".

وكان قد فاجأ ميسي الطفل آرات والجماهير بالتعليق على إحدى صور الطفل الموهوب بقميص برشلونة، وقال له: "شكراً آرات. أرى موهبة كبيرة لديك، مذهل. تحياتي".

ويبلغ آرات من العمر 7 سنوات، وأبهر متابعيه على الإنترنت، الذين يقترب عددهم من ثلاثة ملايين شخص، بقوته الجسدية ومهاراته الفردية المبهرة، لكنه ظهر في بعض المقاطع بقميص ريال مدريد أيضاً.