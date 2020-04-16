اعلن المدير التنفيذي لشركة "بارس" المشغلة لحقل بارس الجنوبي في الخليج الفارسي، عن استمرار نشاط الشركة في منطقة بارس الجنوبية الغازية مع مراعاة البرتوكولات الصحية المتعلقة بكورونا.

وخلال تفقده مشروع محطة "كنكان" الثانية في بارس الجنوبية اشار "محمد مشكين فام" الى تفشي كورونا عالميا وقال : بعد مرور شهرين لتفشي كورونا في البلاد وبعد اعلان اللجنة الوطنية لكورونا بدأ العمل وبشكل تدريجي من تاريخ 11 نيسان / ابريل الحالي فإن النشاط في منطقة بارس الجنوبية مستمر مع مراعاة البرتوكولات الصحية المعلنة من وزارة الصحة.

واكد مشكين على ضرورة استمرار النشاط في مشاريع بارس الجنوبية ، مشيرا الى مد الانابيب البحرية للقسم الثاني من المراحل التطويرية رقم 13 و14و22 وايضا 24 في حقل بارس الجنوبي، لغرض ارسال الغاز الى المصافي باليابسة.

وقال المدير التنفيذي لشركة "بارس" المشغلة لحقل بارس الجنوبي الغازي المشترك مع قطر، أن ايران تنتج 630 مليون متر مكعب يوميا من هذا الحقل، ومن المستهدف رفد شبكة الانتاج بغاز منصات بحرية جديدة.

وأكد مشكين فام، ان انتاج إيران اليومي من هذا الحقل الواقع بالخليج الفارسي، يعادل نصف الاستهلاك اليومي لاوروبا.

وأشار الى أن نحو 70 بالمئة من الاستهلاك المحلي في ايران يتم تأمينه عبر بارس الجنوبي، مؤكدا ان انتاج كل منصة في الحقل يعادل استهلاك محافظة ايرانية واحدة تقريبا.