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رقم الخبر: 279650 تاريخ النشر: نيسان 16, 2020 الوقت: 11:17 الاقسام: محليات  
بإمكان الطلاب الاجانب في ايران استخدام نظام التعليم عن بعد
وزير التربية والتعليم الايراني:

بإمكان الطلاب الاجانب في ايران استخدام نظام التعليم عن بعد

قال وزير التربية والتعليم الايراني "محسن حاجي ميرزائي" ان الطلاب الاجانب في ايران وعددهم اكثر من 500 الف طالب اجنبي وبإمكانهم استخدام نظام "شاد" للتعليم عن بعد اسوة بالطلاب الايرانيين.

 ونظام "شاد" التعليمي هو نظام يرتكز على التعليم في الفضاء الافتراضي عبر الانترنت وتم تفعيله بعد تعطيل المدارس بسبب تفشي كورونا حيث يقوم المعلمون بتدريس المناهج الدراسية عبر هذا النظام وبإمكان الطلاب المشاركة الانية وبشكل مباشر فيه.

وكتب وزير التربية والتعليم اليوم الخميس في تغريدة على صفحته الخاصة في تويتر: بإمكان الطلاب الاجانب وبادخال كود الهوية الخاص بالاجانب المكون من 11 رقما ان يدخلوا الى نظام "شاد" للتعليم عن بعد.

واكد وزير التربية على استمرارية التعليم عن بعد بواسطة الانترنت وقال ان المعلمين يقومون بتدريس المادة الدراسية للطلاب عبر الانترنت، مبينا ان هذه التجربة لم تكتمل بعد ولكنها في حال تطور وبحاجة الى جهد وتقوية البنى التحتية.

واوضح ان اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا اتخذت قرارا باستمرارية تعطيل المدارس والمراكز التعليمة وسيتخذ القرار اللازم بشأن العام الدراسي الحالي.

 

 
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مصدر الخبر: ارنا للانباء
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