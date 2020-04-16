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رقم الخبر: 279649 تاريخ النشر: نيسان 16, 2020 الوقت: 11:14 الاقسام: عربيات  
منظمة بريطانية: الإعدامات تضاعفت بالسعودية آخر 5 سنوات

منظمة بريطانية: الإعدامات تضاعفت بالسعودية آخر 5 سنوات

ذكرت منظمة "ريبريف" المعنية بحقوق الإنسان في بريطانيا في تقرير لها، إن أحكام الإعدام تضاعفت في السعودية خلال السنوات الخمس الأخيرة، وطالت 37 شخصا قبل نحو عام لـ"دوافع سياسية".

وبحسب وکالة الأناضول ، نقلت صحيفة "التايمز" البريطانية، امس الأربعاء ، تقريرا لـ"ريبريف" يفيد بأن السلطات في المملكة نفذت 423 حكم إعدام بين عامي 2009 و2014.

وأضافت المنظمة أن تنفيذ أحكام الإعدام في المملكة تضاعفت بين عامي 2015 و2020؛ حيث تم إعدام 800 شخصا.

ولفتت إلى أنّ 186 شخصا تم إعدامهم في السعودية في العام 2019 وحده، بينهم 37 سعوديا قتلوا في إعدام جماعي في 23 أبريل/نيسان من العام ذاته لـ"دوافع سياسية".

وأشارت إلى أن اثنين من الـ37 كان عمرهما 16 و17 عاما عند القبض عليهم على خلفية مشاركتهم في مظاهرة مناهضة للحكومة وأدينا بـ"الإرهاب".

وذكرت الداخلية السعودية، في أبريل/نيسان 2019، إنها اتخذت قرار إعدام الأشخاص الـ37 "بعد إدانتهم بتهم متصلة بالإرهاب وإشاعة الفوضى والإضرار بالسلم وتبني فكرا متطرفا".

وأرجعت "ريبريف" تزايد أحكام الإعدام في السعودية جزئيًا إلى عدد الأشخاص المتهمين بـ"ارتكاب جرائم ذات دوافع سياسية".

 

 

 

 
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مصدر الخبر: ارنا للانباء
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