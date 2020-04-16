اصدرت دائرة العلاج في وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايرانية تقريرا عن الفترة التي يبقى فيها فيروس كورونا المستجد حيا في مختلف درجات الحرارة وعلى مختلف الاسطح، لافتة الى ان الفيروس يبقى حيا لفترة 5 دقائق فقط في درجة حرارة 70 مئوية.

وجاء في التقرير الصادر امس الاربعاء، ان فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) يبقى حيا لفترة 14 يوما في درجة حرارة ما بين 4 الى 22 مئوية ويومين في درجة حرارة 37 مئوية و 30 دقيقة في درجة حرارة 56 مئوية و 5 دقائق في 70 مئوية.

واضاف التقرير: ان فترة بقاء الفيروس حيا هي 3 ساعات على الورق ويومين على القماش والخشب و 4 ايام على الزجاج و 7 ايام على الفولاد المقاوم للصدأ (الاستيل) والبلاستيك والسطح الداخلي للكمامة واكثر من 7 ايام على السطح الخارجي للكمامة.