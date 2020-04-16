  • الخميس ٢٢ شعبان ١٤٤١
  • الخميس , أبريل 16, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 279647 تاريخ النشر: نيسان 16, 2020 الوقت: 10:24 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
وزارة الصحة الايرانية: فيروس كورونا يبقى حيا 5 دقائق فقط في درجة حرارة 70 مئوية

وزارة الصحة الايرانية: فيروس كورونا يبقى حيا 5 دقائق فقط في درجة حرارة 70 مئوية

اصدرت دائرة العلاج في وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايرانية تقريرا عن الفترة التي يبقى فيها فيروس كورونا المستجد حيا في مختلف درجات الحرارة وعلى مختلف الاسطح، لافتة الى ان الفيروس يبقى حيا لفترة 5 دقائق فقط في درجة حرارة 70 مئوية.

وجاء في التقرير الصادر امس الاربعاء، ان فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) يبقى حيا لفترة 14 يوما في درجة حرارة ما بين 4 الى 22 مئوية ويومين في درجة حرارة 37 مئوية و 30 دقيقة في درجة حرارة 56 مئوية و 5 دقائق في 70 مئوية.

واضاف التقرير: ان فترة بقاء الفيروس حيا هي 3 ساعات على الورق ويومين على القماش والخشب و 4 ايام على الزجاج و 7 ايام على الفولاد المقاوم للصدأ (الاستيل) والبلاستيك والسطح الداخلي للكمامة واكثر من 7 ايام على السطح الخارجي للكمامة.

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: ارنا للانباء
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0620 sec