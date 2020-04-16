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رقم الخبر: 279646 تاريخ النشر: نيسان 16, 2020 الوقت: 10:12 الاقسام: عربيات  
الحكيم: تحت أي عنوان أو ذريعة لا يمكن تبرير او قبول تكرار انتهاك سيادة العراق

الحكيم: تحت أي عنوان أو ذريعة لا يمكن تبرير او قبول تكرار انتهاك سيادة العراق

شدد رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي السيد عمار الحكيم، الاربعاء، ، أنه لا يمكن تبرير او قبول أي تكرار لانتهاك سيادة العراق وتحت أي عنوان او ذريعة، مدينا قصف قضاء مخمور جنوب شرق الموصل بطائرات حربية مجهولة.

وقال السيد الحكيم في بيان تلقت وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء "ارنا" نسخة منه، إنه "تحت اي عنوان او ذريعة، لا يمكن تبرير او قبول تكرار انتهاك سيادة العراق"، متسائلا "والا كيف يمكن تفسير قيام طائرات حربية مجهولة بقصف واستهداف احد مخيمات العوائل في قضاء مخمور في شمالنا الحبيب؟".

وأضاف، "ونحن اذ ندين هذه الخروق المتكررة التي اصبحت تحدث بشكل شبه متواصل من مختلف الاطراف والجهات نؤكد ضرورة ان تتحمل الحكومة مسؤولياتها تجاه هذه الانتهاكات".

وكانت خلية الإعلام الأمني العراقية أعلنت، أمس الأربعاء، ان قيادة الدفاع الجوي رصدت خرقاً للأجواء العراقية، من خلال طائرة مسيرة تركية مسلحة بخط (رحلة  سندي – سواره – توكا –  القوش – شمال مخمور ) بارتفاع 6 كلم  وبسرعة 200 كلم / ساعة، وان مخيماً للعوائل الأكراد الأتراك اللاجئين قرب مدينة مخمور تعرض للقصف بواسطة صاروخ، حيث راح ضحية هذا القصف امرأتان من القاطنين في هذا المخيم.

 

 

 
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مصدر الخبر: ارنا للانباء
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