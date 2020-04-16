اعلن مساعد وزير الصناعة والمناجم والتجارة رئيس الهيئة التنفيذية لمنظمة تنمية وتحديث المناجم والصناعات المنجمية الايرانية، بان صادرات البلاد من النحاس بلغت مليار دولار خلال العام الماضي.

وقال خداداد غريب بور خلال لقائه محافظ كرمان (جنوب شرق) محمد جواد فدائي الاربعاء، ان صادرات البلاد من النحاس ارتفعت من 480 مليون دولار قبل عامين الى مليار دولار في العام الماضي (العام الايراني الماضي انتهى في 19 اذار/مارس).

واشار الى استخراج نحو 35 مليون طن من المواد المنجمية في سيرجان خلال العام الماضي واضاف، ان عوائد شركة "كل كهر" في العام الماضي بلغت نحو 13 مليار تومان (الدولار يعادل 4200 تومان رسميا) بزيادة نسبتها 37 بالمائة عن العام الذي سبقه كما قمنا بتنفيذ مشاريع بقيمة 480 مليون دولار في منطقة سيرجان خلال العام الماضي.

وحول برامج العام الجاري في مجال النحاس في محافظة كرمان، قال، سنقوم خلال العام الجاري بافتتاح مشاريع

بقيمة نحو 600 مليار تومان كما نعتزم توظيف نحو 10 تريليونات تومان من عوائد المحافظة في المحافظة ذاتها.