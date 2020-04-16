وقال موسوي في تصريح للصحفيين يوم الاربعاء، ان اللقاءات الخارجية للمسؤولين الحكوميين تجري بعلم وزارة الخارجية وبحضور مندوب عنها، ونحن نفند الاخبار المفبركة الاخيرة في هذا المجال.

وكانت دائرة شؤون المراة والاسرة برئاسة الجمهورية قد فندت ايضا الاخبار المفبركة التي زعمت ان مساعدة رئيس الجمهورية لشؤون المراة والاسرة قد التقت الموظفات العاملات في السفارات الاجنبية بطهران.

وقالت هذه الدائرة في بيان، ان هذا الخبر الذي يبدو ان مصدره المنافقون (زمرة خلق الارهابية) في البانيا كاذب من الاساس وان السيدة ابتكار لم يكن لها في اي مكان لقاء مع الموظفات العاملات في السفارات الاجنبية.

واضافت، ان لقاءات مساعدة رئيس الجمهورية تجري في مقر الدائرة بحضور مندوب وزارة الخارجية وعلى مستوى السفراء فقط، وينبغي التذكير بان الرسائل الموجهة الى القادة السياسيين في العالم تجري بصورة المراسلة وعن طريق وزارة الخارجية، ومن اجل ارسال هذه الرسائل ليست هنالك اي حاجة للقاءات خارجية.