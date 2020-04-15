يبدو ان أوامر وتوصيات الرئيس الامريكي دونالد ترامب بشأن كيفية التعامل مع فيروس كورونا ومع اعادة فتح الاقتصادي الامريكي او الابقاء على اغلاقه، لم تعد تجد اذنا صاغية لا لدى حكام الولايات ولا حتى لدى مستشاريه.

ترامب اعلن قبل ايام ان امر اغلاق او فتح الاقتصادي الامريكي بيده هو ولا يحق لحكام الولايات ان يعترضوا على قراراته بهذا الشأن، ولكن كلام ترامب هذا لم يرق للعديد من حكام الولايات الذي رأوا في تصريحاته تجاوزا للدستور وتجاهلا لتوصيات خبراء الصحة الذين مازالوا يؤكدون على ضرورة مواصلة اغلاق الاقتصاد الامريكي للتقليل من ضحايا وباء كورونا الذي تجاوز عددهم 26 الف شخص.

حاكم ولاية نيويورك الأمريكية، التي تعتبر اكبر ولاية امريكية بعدد السكان ، آندروكومو اعلن صراحة انه لن يلتزم بأي أمريصدره ترامب بإنهاء إجراءات العزل العام في الولاية بطريقة غيرآمنة، وقال اذا أمرني ترامب بإعادة فتح نيويورك بطريقة تعرض الصحة العامة لأفراد ولايتي للخطر، فلن أفعل ذلك.

كومو ذهب الى ابعد من ذلك عندما اعتبر تصريحات ترامب حول امتلاكه سلطة كاملة على الولايات فيما يتعلق بإجراءات مواجهة فيروس كورونا،بانها تتعارض مع الدستور وان ترامب يتصرف بطريقة ديكتاتورية ومثيرة للانقسام.

موقف كومو لاقى تاييدا من اغلب حكام الولايات بالاضافة الى خبراء قانونيين اعتبروا سلوكيات ترامب تشكل تحديا دستوريا بين الولايات والحكومة الاتحادية وانهم عاقدي العزم على رفع القضية الى القضاء للبت فيها.

الضربة الاكثر ايلاما تلقاها ترامب على خلفية سياسته في التعامل مع وباء كورونا، جاءت من كبير خبراء مكافحة الأمراض المعدية في الولايات المتحدة انتوني فوتشي، بعد ان اعتبر الاخير موعد أول مايو أيار الذي حدده ترامب لفتح الاقتصاد الامريكي ، بانه موعد “متفائل بشكل مفرط” في ظل غياب اختبارات ضرورية وإجراءات للرصد.

هذا التمرد الواضح على سياسة ترامب جاءت بالتزامن مع تصريحات كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس الامريكي، لاري كودلو، الذي اعلن فيها ان ترامب سيدلي بإعلانات مهمة جدا بشأن إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي في اليوم أو اليومين القادمين.

ملامح هذا التمرد اخذت تتوضح بعد الهفوات القاتلة التي ارتكبها ترامب في تعامله مع فيروس كورونا، عندما قلل في البداية من شأن الوباء وبشكل علني الا انه عاد واتخذ موقفا متناقضا بشكل كبير عندما اعلن حالة الكارثة الكبرى في الولايات الخمسين الامريكية بعد ان حصد كورؤونا ارواح الالاف من الامريكيين، والذي حمل فيه فوتشي ، ترامب المسؤولية عندما قال انه كان بالامكان تفادي موت العديدين اذا كنا تحركنا بشكل اسرع.

بات واضحا ان الايام والاسابيع بل وحتى الاشهر القادمة ستكون في غاية الصعوبة لترامب الذي فقد السيطرة على ادارة امور البلاد في اول امتحان جاد يواجهه منذ توليه رئاسة امريكا، فهناك خياران امامه لا ثالث لهما ، ان ان يبقي على الاغلاق ويتعرض الاقتصاد الامريكي لضربات قوية واولى تداعيات هذه الضربات هي الاطاحة بحظوظه الانتخابية ، اما اذا رفع الاغلاق وفتح البلاد عندها سيضاف عشرات الالاف الى قائمة الوفيات، عندها ايضا سيطاح بحظوظه الانتخابية، وليس هناك في نهاية النفق من ضوء بالنسبة لترامب، لاسيما لو علمنا ان اكثر المواعيد تفاؤلا بشان اكتشاف لقاح لفيروس كورونا، سيكون اما مقارنا لموعد الانتخابات او بعد هذا الموعد، والموعدان ليسا في صالح ترامب .



