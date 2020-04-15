أصبح ارتداء القفازات إلى جانب الكمامات أمرا ضروريا للحماية من فيروس كورونا المستجد، لكن كثيرين لا يعرفون قواعد ارتداء القفازات الصحيحة، التي تقيهم من انتقال المرض.

هناك مجموعة من القواعد المتعلقة بارتداء القفازات للحماية من الأسطح الملوثة، ومنها:

انه من أجل الوقاية لا بد للأشخاص من ارتداء القفازات عند الخروج من المنزل، وتجنب لمس الأغراض الشخصية.

و ضرورة استبدال القفازات في حال انتقال الشخص من مكان إلى مكان آخر، والتخلص من القديمة.

و كذلك أهمية التخلص من القفازات بعد الانتهاء من عمليات التبضع والشراء من المتاجر، مشيرة إلى ضرورة غسل اليدين جيدا بعد ذلك.

ان القفازات يمكن أن تكون ناقلة للعدوى بفيروس كورونا في حال ملامسة من يرتديها الأسطح الملوثة، ومن ثم لمس الفم أو الأنف او العين.



