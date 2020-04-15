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رقم الخبر: 279637 تاريخ النشر: نيسان 15, 2020 الوقت: 22:41 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
أيونات الفضة تقتل «البكتيريا الخارقة»!

أيونات الفضة تقتل «البكتيريا الخارقة»!

اكتشف علماء جامعة أركنساس الأمريكية، كيف تؤثر أيونات الفضة في البكتيريا بما فيها المقاومة للمضادات الحيوية.

 

ان خصائص الفضة المضادة للميكروبات معروفة منذ قرون عديدة، على الرغم من غموض سير هذه العملية إلى الآن. فقد كانت الدراسات السابقة لتأثير الفضة المضادة للميكروبات، تقتصر عادة على مقارنة خصائص الأحياء التي تعالج بأدوية محتوية على الفضة.

ولكن كانت هذه المقارنة تعطي فقط تقديرات كمية، ولم تكن تسمح بفهم الآلية الفيزيائية لتأثير المعدن في الأحياء المجهرية.

وقد اتضح للباحثين، أن أيونات الفضة تسبب انقسام خيوط الحمض النووي في البكتيريا وتضعف الارتباط بين البروتينات والحمض النووي. وقد أثبتت نتائج تحليل قياس السعرات الحرارية، وجود علاقة مباشرة متبادلة بين الحمض النووي وأيونات الفضة.

ويأمل الفريق العلمي، أن تساعد نتائج الدراسة على ابتكار مستحضرات أساسها دقائق الفضة النانوية لمكافحة ما يسمى "البكتيريا الخارقة" المقاومة للمضادات الحيوية المستخدمة حاليا.

وأصبحت هذه البكتيريا تشكل خطورة حقيقية على الصحة العامة في العالم.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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