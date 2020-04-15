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رقم الخبر: 279636 تاريخ النشر: نيسان 15, 2020 الوقت: 22:38 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
فوائد الزنجبيل مع النعناع في تقوية المناعة ومقاومة الفيروسات

فوائد الزنجبيل مع النعناع في تقوية المناعة ومقاومة الفيروسات

فوائد الزنجبيل الصحية "الخارقة" باتت شبه معروفة؛ لكثرة ما تمَّ تناولها. لكن ماذا لو اقترن الزنجبيل مع النعناع؟ فماذا ستكون النتيجة على الجسم

الإجابة في السطور الآتية:


- يحتوي الزنجبيل على العديد من العناصر الغذائية التي تساهم في ضبط معدلات ضغط الدم. كما يحتوي الزنجبيل أيضاً على البوتاسيوم والمغنيسيوم اللذيْن يحافظان على معدل المياه في الجسم، والحدّ من ارتفاع الضغط أو انخفاضه.

- يعمل الزنجبيل على خفض نسبة الكولسترول والدهون الثلاثية في الدم.

- يقي الزنجبيل من الجلطات وقصور عضلة القلب وتصلب الشرايين والسكتات الدماغية.

وعند إضافة النعناع إلى الزنجبيل نحصل على فوائد إضافية، أبرزها:

- تهدئة الغثيان والدوار، فإن كنت تعاني من هذه الأعراض؛ بإمكانك الاستفادة، عبر شرب كوب من شاي الزنجبيل مع النعناع.

- تقوية جهاز المناعة لمكافحة أمراض متعددة، ومحاربة نوبات آلام الرأس الحادّة.

- المساهمة في مكافحة الديدان المعوية وطرد البكتيريا الضارّة من الجسم.

- تحسين عمل الجهاز الهضمي والوقاية من عسر الهضم.

جرّب شرب النعناع مع الزنجبيل؛ لتقوية جهاز المناعة ومحاربة الأمراض المختلفة، خصوصاً في زمن تفشي الفيروسات.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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