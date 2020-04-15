أثناء الحجر الصحي وضرورة ملازمة المنزل، سيكون من الصعب التعرّض للشمس التي تسمح للجلد بتصنيع فيتامين «D»، وبالتالي ينبغي استهلاك الأسماك وبيضها وكبدها؛ إذ إنها أفضل مصدر لهذا الفيتامين. أو من ناحية أخرى يمكن الرهان على بعض أنواع الزيوت ومنتجات الألبان التي تكون غنية بالفيتامين دي.

يساهم الفيتامين «D» على وجه الخصوص في صحة العظام، وضروري للغاية لنمو عظام الأطفال والمراهقين، ويمنع الإصابة بهشاشة العظام ابتداء من سن الخمسين. غير أنَّ ما نحصل عليه من هذا الفيتامين لا يتعدى ما مقداره 2.9 ميكروغرام يومياً، مقارنة بالكمية التي ينصح بها والبالغة 15 ميكروغراماً. والتعرّض إلى الشمس مدة 10 إلى 15 دقيقة، 3 مرات في الأسبوع، بتعريض اليدين والذراعين والوجه؛ يكفي للجلد لكي يقوم بتصنيع الفيتامين. ولكن من الجيد أن نعرف كذلك أنَّ التلوث العالي يضرّ بتصنيعه. وفي حال نقص الفيتامين، فإنَّ العظام تصبح هشة ومع التقدم في العمر فإنَّ خطر كسور العظام يزداد، إذ تضعف العضلات ويصبح السقوط أسهل. وقد أثبت عدد من الدراسات كذلك وجود صلة بين نقص فيتامين «D» وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وبعض أنواع السرطان.

أفضل المصادر

بالإضافة إلى أنواع الفطر، فإنَّ الأطعمة من أصل حيواني هي التي تحتويه. وأكثرها غنى بالفيتامين «D» هي كبد سمك القد، بيض السمك، الأسماك الدهنية (سمك الرنجة والسردين والسلمون)، وأحشاء الذبيحة (الكبد)، والبيض والزبدة والكريما الطازجة والأجبان. وإذا كنتِ لا تحبين بعض أنواع هذه الأطعمة، يمكنك الرهان على الأطعمة المعززة بهذا الفيتامين، مثل بعض أنواع الحليب ومنتجات الألبان والزيوت والمرجرين وحبوب الإفطار.